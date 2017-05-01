PlayStation 5 может выйти в 2018 году

PanARMENIAN.Net - По нескольким заметным факторам можно говорить о том, что компания Sony готовится к выпуску в 2018 году новой приставки PlayStation 5.

Аналитик компании Macquarie Research Дамиан Тонг, который ранее предрекал появление PlayStation 4, снова выразил мнение о предстоящем выходе новинки от японского производителя. Аналитик уверен, что уже в 2018 году геймеры смогут оценить новую приставку, пишет РИА VistaNews.

Официальных комментариев Sony не дает, но, если Тонг прав, то скорее всего анонс PlayStation 5 случится либо в конце 2017-го, либо в начале 2018 года. Также существует вероятность увидеть консоль на E3 2018.

Сейчас основным конкурентом PlayStation можно считать Xbox Scorpio от Microsoft. Геймеры оценили по достоинству консоль, видя в ней множество преимуществ. Компания Sony рискует оставить лидирующие позиции в сфере игровых разработок.