// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

PlayStation 5 может выйти в 2018 году

PlayStation 5 может выйти в 2018 году
1 мая 2017 - 15:22 AMT

PanARMENIAN.Net - По нескольким заметным факторам можно говорить о том, что компания Sony готовится к выпуску в 2018 году новой приставки PlayStation 5.

Аналитик компании Macquarie Research Дамиан Тонг, который ранее предрекал появление PlayStation 4, снова выразил мнение о предстоящем выходе новинки от японского производителя. Аналитик уверен, что уже в 2018 году геймеры смогут оценить новую приставку, пишет РИА VistaNews.

Официальных комментариев Sony не дает, но, если Тонг прав, то скорее всего анонс PlayStation 5 случится либо в конце 2017-го, либо в начале 2018 года. Также существует вероятность увидеть консоль на E3 2018.

Сейчас основным конкурентом PlayStation можно считать Xbox Scorpio от Microsoft. Геймеры оценили по достоинству консоль, видя в ней множество преимуществ. Компания Sony рискует оставить лидирующие позиции в сфере игровых разработок.

Ссылки по теме:
VistaNews: В 2018 году Sony готовится выпустить PlayStation 5
 Самое значимое
Instagram для Android теперь будет работать в офлайн-режимеInstagram для Android теперь будет работать в офлайн-режиме
Как рассказали представители Facebook журналистам, дополнительные возможности будут реализованы в ближайшие месяцы, также ведется работа над версией для iOS
Drops и Америбанк создали приложение для постепенного оплачивания крупных платежейDrops и Америбанк создали приложение для постепенного оплачивания крупных платежей
Компания Drops и Америабанк запустили новый платежный инструмент, позволяющий заблаговременно и постепенно оплачивать предстоящие крупные платежи.
The Next Web: Армения - Силиконовая долина бывшего СССРThe Next Web: Армения - Силиконовая долина бывшего СССР
Технологическая индустрия Армении растет в год на 20%. Ежегодные доходы некоторых из 400 армянских ИТ-компаний составляют $475 млн, а к 2018 году, по оценкам, эта отрасль будет доминирующим сектором экономики страны
Google Play опубликовал топ 5 самых продаваемых игр, приложений, песен, фильмов и книгGoogle Play опубликовал топ 5 самых продаваемых игр, приложений, песен, фильмов и книг
По данным Google, на данный момент фирменный магазин контента может похвастать более чем 1 млрд активных пользователей в 190 странах
Partner news
 Статьи
Большая десятка

Главные игровые новинки 2017 года

 Самое читаемое в разделе
Армянская игра Shadowmatic теперь доступна на Android
Продажи Samsung Galaxy Note 8 могут стартовать 28 апреля
Следующая версия Android может получить название Oreo
Аналитик: Sony анонсирует PlayStation 5 во второй половине 2018 года
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Курды освободили от ИГ центр сирийского города Табка «Большая часть города находится в руках СДС, наемники удерживают еще два оплота в его северной половине, ближе к Евфратской плотине», - отметил Силло
Полиция Лондона задержала 3 женщин по подозрению в терроризме Сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции задержали трех женщин на востоке британской столицы по подозрению в подготовке и в совершении терактов.
Известен состав профессионального жюри от Армении на «Евровидении» В состав жюри от Армении входят композитор Ара Геворкян, певица Эмма Асатрян, дирижер Эдуард Топчян, режиссер Арамаис Айрапетян и певица Заруи Бабаян
Неизвестные подожгли мечеть в Швеции Поджог в крупнейшей в Швеции шиитской мечети Имама Али в северном стокгольмском пригороде Йерфелла произошел в ночь на 1 мая.