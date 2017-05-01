Среди пострадавших пассажиров рейса Москва - Бангкок есть армянка

PanARMENIAN.Net - Посольство России в Таиланде опубликовало список россиян, летевших рейсом Москва — Бангкок, которые находятся в больнице «Самитивет Сринакарин», среди них есть пассажирка с армянской фамилией.

«Все пострадавшие были доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести — в основном переломы и ушибы. Некоторым требуется операция. Сейчас в больнице остаются 15 россиян», — говорится на сайте дипмиссии, передает Lenta.ru.

В списке пострадавших числится Татьяна Аведисьян.

Издание приводит весь список: Андрей Пидгайный (1949), Юрий Чермашенцев (1973), Виктория Довгая (2016) , Ирина Лавровская (1967), Арина Лавровская (1991), Татьяна Гущенко (1966), Ольга Крюковская (1956), Яна Рожнова (1988), Вера Чиж (1948), Ольга Чебан (1989), Гульназ Халфина (1976), Регина Кафтан (1988), Марина Сабанцева (1990), Татьяна Аведисьян (1982), Марина Сидельникова (1987).

Сотрудники консульского отдела посольства находятся в медучреждении, общаются с лечащими врачами, оказывают консультационную помощь пострадавшим.

Дипломатическое представительство открыло горячую линию, по которой можно получить обновленную информацию об инциденте с самолетом компании «Аэрофлот».

1 мая за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкока Boeing 777, выполнявший рейс SU 270, попал в «зону кратковременной сильной турбулентности», которая известна как «турбулентность ясного неба».

«Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места», — пояснили в «Аэрофлоте».

В результате попадания в зону турбулентности самолет подбросило на 100-200 метров вверх.

Всего на борту было 313 пассажиров. По данным посольства, в результате случившегося пострадали 27 человек — 24 россиянина и трое подданных Таиланда. Некоторых уже выписали из больницы.

«Причиной травм стало то, что часть пассажиров не была пристегнута ремнями безопасности», — указали в дипмиссии.