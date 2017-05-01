Курды освободили от ИГ центр сирийского города Табка
1 мая 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Отряды вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) выбили террористов из центральных кварталов в городе Табка рядом с Евфратской ГЭС. Об этом сообщил представитель командования СДС Талляль Силло.
По его словам, курдские бойцы, составляющие костяк СДС, взяли под полный контроль исторический центр Табки и преследуют отступающие банды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
«Большая часть города находится в руках СДС, наемники удерживают еще два оплота в его северной половине, ближе к Евфратской плотине», - отметил Силло.
Ранее курдское агентство Фират сообщило, что отряды СДС взяли штурмом кварталы Бу-Исса, Салям и Хассу, а также промышленный район Табки. В ходе проведенной операции было уничтожено 48 наемников в рядах ИГ, еще пятеро взяты в плен. Ожесточенные бои продолжаются сейчас вокруг госпиталя «Аль-Ватани» на северо-западе города, где находится штаб и основная база ИГ.
30 апреля террористы отступили сразу из шести кварталов, что предопределило итог битвы за Табку, осада которой началась 21 марта. СДС оказывают поддержку с воздуха ВВС коалиции во главе с США.
Табка расположена в 40 км от провинциального центра Ракка - главного плацдарма ИГ в Сирии. До начала конфликта в этом городе проживало 250 тыс человек, однако после его захвата бандами ИГ в 2014 году там осталось не более 75 тыс жителей. После строительства в 1970-х годах Евфратской ГЭС при техническом содействии специалистов из СССР Табка была официально переименована в город Эс-Саура, однако арабские СМИ при освещении событий в Сирии используют ее прежнее название.
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