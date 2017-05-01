В Мосуле спасли 36 езидских женщин и детей

PanARMENIAN.Net - В общей сложности 36 похищенных езидов были освобождены 30 апреля из плена террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Мосуле.

Хусейн Каиди, глава Управления по спасению похищенных езидов Регионального правительства Курдистана (КРГ), заявил, что 36 курдов-езидов (женщины и дети), были спасены 30 апреля, и уже воссоединились со своими семьями в Синджаре.

Он добавил, что при поддержке премьер-министра КРГ почти 2900 курдов-езидов уже освобождены из плена джихадистов. Тем не менее, еще тысячи остаются в руках ИГ, и по их спасению предпринимаются большие усилия, передает Kurdistan.ru.

Как сообщил Касым Шешу, командующий силами пешмерга в Синджаре, освобожденные в пятницу езиды были похищены из синджарского района Тель Банат.

6413 езидов, в основном женщин и детей, были похищены экстремистами в августе 2014 года, когда их район на севере Ирака был захвачен боевиками ИГ.