В Мосуле спасли 36 езидских женщин и детей
1 мая 2017 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В общей сложности 36 похищенных езидов были освобождены 30 апреля из плена террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Мосуле.
Хусейн Каиди, глава Управления по спасению похищенных езидов Регионального правительства Курдистана (КРГ), заявил, что 36 курдов-езидов (женщины и дети), были спасены 30 апреля, и уже воссоединились со своими семьями в Синджаре.
Он добавил, что при поддержке премьер-министра КРГ почти 2900 курдов-езидов уже освобождены из плена джихадистов. Тем не менее, еще тысячи остаются в руках ИГ, и по их спасению предпринимаются большие усилия, передает Kurdistan.ru.
Как сообщил Касым Шешу, командующий силами пешмерга в Синджаре, освобожденные в пятницу езиды были похищены из синджарского района Тель Банат.
6413 езидов, в основном женщин и детей, были похищены экстремистами в августе 2014 года, когда их район на севере Ирака был захвачен боевиками ИГ.
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