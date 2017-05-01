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SpaceX впервые запустила спутник-шпион в интересах Пентагона США

SpaceX впервые запустила спутник-шпион в интересах Пентагона США
1 мая 2017 - 17:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим аппаратом NROL-76, который построен Национальным управлением военно-космической разведки США. За запуском можно было наблюдать в прямой трансляции.

Ракета-носитель Falcon-9 с космическим аппаратом NROL-76 успешно стартовала со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал 1 мая в 15:15 по ереванскому времени. Изначально запуск должен был произойти 30 апреля, однако из-за проблем с датчикам первой ступени ракеты запуск отменили за 52 секунды до старта, пишет N+1.

В рамках миссии NROL-76 ракета-носитель Falcon-9 вывела на орбиту космический аппарат неизвестного назначения. Это первый запуск SpaceX для Национального управления военно-космической разведки США. Подробности о космическом аппарате NROL-76 не уточняются — как правило, большая часть информации по запускам NROL засекречена.

Кроме основной задачи по запуску спутника SpaceX также успешно посадила первую ступень на сушу в Посадочной зоне 1(LZ-1), которая используется для приземления первых ступеней Falcon 9 (и, в перспективе, Falcon Heavy), запускаемых со стартовых площадок SLC-40 и LC-39A. Таким образом, теперь в распоряжении SpaceX девять успешно посаженных первых ступеней, одна из которых использовалась дважды и оба раза успешно села.

SpaceX проектировала первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 как многоразовую, поэтому практически при каждом запуске ракеты компания старается посадить первую ступень для повторного использования. На данный момент SpaceX один раз запустила уже использовавшуюся ранее первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, при этом известно, что подготовка первой ступени Falcon 9 к повторному запуску обошлась SpaceX более чем в два раза дешевле, чем производство новой ступени.

В марте 2017 года SpaceX впервые запустила уже использовавшуюся ранее первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, а затем снова посадила ее. Позднее стало известно, что компании также удалось посадить головной обтекатель. Кроме того, на лето 2017 года запланирован первый испытательный запуск ракеты-носителя тяжелого класса Falcon Heavy, в рамках которого, возможно, SpaceX попытается посадить вторую ступень, но на данный момент неизвестно, насколько выгодна посадка второй ступени для дальнейшего использования.

Ссылки по теме:
The Verge. SpaceX successfully lands its Falcon 9 rocket after launching military satellite
Nplus1.ru: SpaceX запустила спутник-шпион и посадила девятую по счету первую ступень
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