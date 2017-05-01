Численность грузинского населения за год сократилась на 0.1%
1 мая 2017 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии на 1 января 2017 года численность населения составляла 3 млн 718,2 тыс человек, что на 0.1% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили из Национальной службы статистики.
«На уменьшение числа населения повлияли показатели его естественного прироста в 2016 году и отрицательное сальдо внешней миграции», - констатирует служба статистики.
В сообщении говорится, что на начало текущего года 57.2% населения страны проживало в городах, 42.8% - в сельской местности. При этом население Тбилиси за год увеличилось на 0.14% - до 1 млн 114.6 тыс человек (около 30% всего населения Грузии).
При этом отмечается, что доля мужчин в общей численности населения страны в 2016 году увеличилась на 0.1% - до 1 млн 781.5 тыс человек (47.9%), а женщин - сократилась на 0.2%, до 1 млн 936.7 тыс человек (52.1%).
По данным статслужбы, в 2016 году отрицательный показатель миграционного сальдо (разница между эмигрантами и иммигрантами) зафиксирована на уровне 8.1 тыс. человек. Количество эмигрировавших из страны граждан Грузии составило 98.3 тыс. человек, что на 2.4% больше, чем в предыдущем году, в то же время число иммигрантов сократилось на 2.5% - до 90.2 тыс человек.
В первой десятке стран, куда граждане Грузии выезжают в основном в поисках работы, - Россия, Греция, Турция, Италия, Германия, США, Испания, Франция, Украина, Азербайджан.
Местные эксперты не исключают, что безвизовое сообщение со странами Евросоюза, введенное с 28 марта 2017 года, может заметно увеличить эмиграционный поток из Грузии.
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