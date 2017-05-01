Основатель «Википедии» прокомментировал блокировку сайта в Турции

PanARMENIAN.Net - Основатель крупнейшей интернет-энциклопедии «Википедия» Уэйлс Джимми прокомментировал блокировку в Турции.

«Доступ к информации является фундаментальным правом человека. Я всегда буду поддерживать турецкий народ, их борьбу за реализацию этого права», - написал Уэйлс в своем микроблоге Twitter .

Турецкая страница Wikimedia Community на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы с сожалением отметили, что в Турции около 08: 00 заблокировали «Википедию» - на всех языках, в том числе на турецком. Фонд Wikimedia вдет исследования и обсуждения по данной .

Мы с сожалением оцениваем сложившуюся ситуацию, поскольку многие волонтеры работали над этим проектом для того, чтобы каждый имел свободный доступ к знаниям», - говорится в сообщении, передаетErmenihaber.am.

Свою озабоченность в связи с блокировкой в Турции «Википедии» выразил также фонд «Информационные технологии Турции», напомнив, что это самая большая онлайн-энциклопедия, которая широко используется, особенно турецкой молодежью.

Турецкие власти 29 апреля заблокировали доступ к ресурсам интернет-энциклопедии «Википедия».