Буффон передумал завершать карьеру

PanARMENIAN.Net - Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что забирает назад обещание завершить карьеру.

Ранее 39-летний итальянец говорил, что если сумеет сохранить свои ворота в неприкосновенности в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной», то завершит карьеру.

«Я обещал завершить карьеру по окончании сезона, если проведу два «сухих» матча против «Барселоны». Я сказал об этом президенту клуба. Он ответил, что иногда мы говорим глупости, сказал мне не беспокоиться и двигаться дальше. Так что я должен забрать обещание назад. У президента больше опыта, чем у меня, и он дал мне совет», - сказал Буффон, передает Sky Sport Italia.

Джанлуиджи Буффон с 1995 по 2001 года выступал за итальянскую «Парму», затем перешел в «Ювентус». В полуфинале Лиги чемпионов туринцы встретятся с «Монако».