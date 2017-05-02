Армянские шахматисты Аронян и Мовсисян в составе «Бадена» выиграли Бундеслигу
2 мая 2017 - 14:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В Германии завершился очередной сезон Бундеслиги: «золото» завоевал клуб «Баден», в составе которого в 2017 году выступали 2 представителя мужской сборной Армении по шахматам – гроссмейстеры Левон Аронян и Сергей Мовсисян. Об этом сообщает Федерация шахмат Армении.
Отмечается, что клуб «Баден» с победой завершил все 15 встреч и в 10 раз за последние 11 лет завоевал титул клубного чемпиона Германии.
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