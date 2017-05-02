Армянские шахматисты Аронян и Мовсисян в составе «Бадена» выиграли Бундеслигу

PanARMENIAN.Net - В Германии завершился очередной сезон Бундеслиги: «золото» завоевал клуб «Баден», в составе которого в 2017 году выступали 2 представителя мужской сборной Армении по шахматам – гроссмейстеры Левон Аронян и Сергей Мовсисян. Об этом сообщает Федерация шахмат Армении.

Отмечается, что клуб «Баден» с победой завершил все 15 встреч и в 10 раз за последние 11 лет завоевал титул клубного чемпиона Германии.

Клуб «Берлин», который возглавляет Грант Мелкумян, занял 10 строчку.