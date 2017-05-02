Сборную ветеранов Армении по шахматам от серебра на ЧМ отделяет одна победа
2 мая 2017 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В восьмом туре проходящего на острове Крит командного чемпионата мира по шахматам среди ветеранов сборная Армении (возрастная категория 50+) победила женскую сборную Германии с сухим счетом 4:0.
Свои партии выиграли Рафаел Ваганян, Арташес Минасян, Карен Мовсисян и Норайр Калантарян.
Сборная Армении с 13 очками (23.5 личных очков) за тур до финиша продолжает занимать второе место в турнирной таблице, пишет пресс-служба НОК РА.
Победа в последнем матче со сборной Австрии принесет армянской команде серебряные медали.
Чемпионский титул досрочно завоевала команда ветеранов Санкт-Петербурга, набравшая 16 очков.
В командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов принимают участие 22 команды, состоится 9 туров.
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