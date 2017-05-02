Сборную ветеранов Армении по шахматам от серебра на ЧМ отделяет одна победа

PanARMENIAN.Net - В восьмом туре проходящего на острове Крит командного чемпионата мира по шахматам среди ветеранов сборная Армении (возрастная категория 50+) победила женскую сборную Германии с сухим счетом 4:0.

Свои партии выиграли Рафаел Ваганян, Арташес Минасян, Карен Мовсисян и Норайр Калантарян.

Сборная Армении с 13 очками (23.5 личных очков) за тур до финиша продолжает занимать второе место в турнирной таблице, пишет пресс-служба НОК РА.

Победа в последнем матче со сборной Австрии принесет армянской команде серебряные медали.

Чемпионский титул досрочно завоевала команда ветеранов Санкт-Петербурга, набравшая 16 очков.

В командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов принимают участие 22 команды, состоится 9 туров.