Мировые журналисты оценили песню Армении на «Евровидении-2017» как лучшую

PanARMENIAN.Net - Аккредитованные на песенном конкурсе «Евровидение» журналисты признали армянскую исполнительницу Арцвик лучшей в первом полуфинале.

«Какой сюрприз! Спасибо, дорогие журналисты, блогеры и фотографы», - написала Арцвик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По итогам голосования первого дня репетиций Армения набрала 100 голосов, на втором месте оказалась Молдова (69 голосов), на третьем – Кипр (40 голосов).

В «Евровидении-2017» на Украине примут участие 43 страны. Полуфинал конкурса пройдет 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая. Армянская участница выступит в первом полуфинале под номером 16.