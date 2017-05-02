Мировые журналисты оценили песню Армении на «Евровидении-2017» как лучшую
2 мая 2017 - 13:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Аккредитованные на песенном конкурсе «Евровидение» журналисты признали армянскую исполнительницу Арцвик лучшей в первом полуфинале.
«Какой сюрприз! Спасибо, дорогие журналисты, блогеры и фотографы», - написала Арцвик написала на своей странице в социальной сети Facebook.
По итогам голосования первого дня репетиций Армения набрала 100 голосов, на втором месте оказалась Молдова (69 голосов), на третьем – Кипр (40 голосов).
В «Евровидении-2017» на Украине примут участие 43 страны. Полуфинал конкурса пройдет 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая. Армянская участница выступит в первом полуфинале под номером 16.
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