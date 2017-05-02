Иракские езиды сталкиваются со сложностями интеграции в Армении

PanARMENIAN.Net - В статье издания «Томсон Рейтер» зассказывается о трудностях, с которыми столкнулись иракские езиды после бегства из Синджара в различные страны, в том числе и в Армению.

К 35 тысячам армянских езидов, проживающих в Армении более века, недавно присоединились езидские семьи из Ирака, бежавшие в результате наступлений «Исламского государства» на севере страны.

В статье рассказывается об одном из новоприбывших: Ара, который не хочет раскрывать своего полного имени, столкнулся с множеством трудностей в Армении.

«Мы думали, что найдем здесь мир, но это оказалось трудно. Тут думают, что мы слишком отличаемся, что мы уже не настоящие езиды»,- сказал Ара.

Армянские езиды считают, что их собратья из Синджара слишком долго находились под влиянием исламских традиций Ирака и это изменило их.

«Наш образ жизни слишком отличается от их. Они уже мусульмане. Мы боимся, что они внесут нестабильность и террор в наши дома»,- сказал армянский езид Севак Мурадян.

В попытке сгладить трудности интеграции правительство Армении приступило одобрило строительство крупнейшего езидского храма за пределами Ирака, чтобы почтить память тех, кто погиб в Синджаре и в честь армянских езидов.

Синджар - город на северо-западе Ирака, расположенный на территории мухафазы Найнава. Город является одним из центров компактного проживания иракских езидов. В августе 2014 года боевики «Исламского государства» начали штурм Синджара, в котором проживали 400.000 езидов.

Согласно данным ООН, более 5000 были схвачены и убиты, около 7000 езидских женщин и девочек были вовлечены в сексуальное рабство.