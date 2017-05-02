HRW: Советские бомбы использовались в химической атаке в срийской провинции Идлиб

PanARMENIAN.Net - Сирийские правительственные войска использовали боеприпасы, специально предназначенные для отравляющих веществ, — советские авиабомбы ХАБ-250 или ХАБ-500. Такие выводы содержатся в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

Об использовании именно этих боеприпасов, указывают авторы доклада, свидетельствует двойная зеленая полоса, которую можно рассмотреть на осколках снаряда из провинции Идлиб. В докладе приводится фото химической авиабомбы ХАБ-250 с такой маркировкой и надписью «зарин». Осколки, обнаруженные на месте авиаудара, также позволяют говорить о применении именно этой бомбы, пишет Meduza.

«Эти выводы опровергают заявления сирийских и российских официальных лиц, заявляющих, что причиной химического отравления в Хан-Шейхун стало попадание обычного снаряда в склад химикатов на земле»,- говорится в докладе правозащитников.

Human Rights Watch также отмечает, что с 12 декабря 2016 года было зафиксировано четыре случая применения отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками или силами, поддерживающими режим президента Башара Асада.

Правозащитная организация призывает власти Сирии не препятствовать работе инспекторов из Организации по запрету химического оружия (ОЗХО), а Китай и Россию не использовать право вето при рассмотрении резолюций по химическим атакам в Сирии в Совбезе ООН.

Утром 4 апреля сирийская авиация совершила налет на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. По данным западных стран в ходе авиатаки был применен запрещенный отравляющий газ — зарин. Погибли более 90 человек, несколько сотен пострадали. Из-за химической атаки в Идлибе США 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому ВВС Сирии в провинции Хомс. По американским данным, самолеты, применившие химоружие в Идлибе, использовали именно этот аэродром.

Власти Сирии и Россия применение химического оружия в провинции Идлиб категорически отрицают. Российские официальные лица, в частности, предположили, что химатака в Идлибе могла быть инсценировкой, которую могут повторить.