Число голодающих детей в Сомали увеличится до 1.4 млн человек
2 мая 2017 - 15:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Число голодающих детей в Сомали увеличится примерно на 50% к концу 2017 года и достигнет 1.4 миллиона человек, свидетельствуют данные Детского фонда ООН (UNICEF).
Согласно подсчетам организации, порядка 275 тысяч детей будут страдать от тяжелой острой недостаточности питания, которая будет представлять угрозу для их жизни. При этом отмечается, что дети, страдающие от недоедания, в девять раз больше подвержены различным болезням.
«Сочетание засухи, болезней и перемещения населения смертельно для детей, нам необходимо делать намного больше и как можно быстрее, чтобы спасти их жизни», — сказал представитель UNICEF в Сомали Стивен Лоуверьер.
По данным UNICEF, засуха также привела к тому, что порядка 40 тысяч детей из наиболее неблагополучных семей перестали посещать занятия, так как им пришлось заняться добычей воды и пропитания.
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