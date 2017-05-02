Грузию в апреле больше всего посетили туристы из Армении
2 мая 2017 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Больше всего визитов в Грузию в апреле 2017 года совершили граждане Армении (+13.2%). Об этом сообщает Sputnik-Грузия со ссылкой на МВД Грузии.
Также увеличился приток туристов из Азербайджана (+7.1%), Турции (+19.2%), России (+16.5), Украины (+27.2%) и Ирана (+183.9%). Из общего числа визитеров в Грузии туристами были порядка 736.3 тысячи человек, что на 26.9% больше данных за 2016 год.
Только в апреле в Грузии побывали 510,6 тысячи иностранцев (+10.2%). Из них туристами были более 222.6 тысячи человек (+29.7), транзитными путешественниками более 107.8 (0.3%).
Сохраняется позитивная и в отношении туристов из стран Евросоюза: в апреле чаще всего Грузию посещали туристы из Германии (+74), Великобритании, (+51%), Литвы (+43%) и Польши (+ 26). Грузию с января по апрель 2017 года посетили порядка 1,8 миллиона иностранцев, что на 11,1% больше данных за предыдущий год.
Доход от иностранного туризма в 2016 году составил 2.2 миллиарда долларов (рост 11.9%). Доля туризма в ВВП Грузии составляет 7.1%.
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Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
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