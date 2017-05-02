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Грузию в апреле больше всего посетили туристы из Армении

Грузию в апреле больше всего посетили туристы из Армении
2 мая 2017 - 16:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Больше всего визитов в Грузию в апреле 2017 года совершили граждане Армении (+13.2%). Об этом сообщает Sputnik-Грузия со ссылкой на МВД Грузии.

Также увеличился приток туристов из Азербайджана (+7.1%), Турции (+19.2%), России (+16.5), Украины (+27.2%) и Ирана (+183.9%). Из общего числа визитеров в Грузии туристами были порядка 736.3 тысячи человек, что на 26.9% больше данных за 2016 год.

Только в апреле в Грузии побывали 510,6 тысячи иностранцев (+10.2%). Из них туристами были более 222.6 тысячи человек (+29.7), транзитными путешественниками более 107.8 (0.3%).

Сохраняется позитивная и в отношении туристов из стран Евросоюза: в апреле чаще всего Грузию посещали туристы из Германии (+74), Великобритании, (+51%), Литвы (+43%) и Польши (+ 26). Грузию с января по апрель 2017 года посетили порядка 1,8 миллиона иностранцев, что на 11,1% больше данных за предыдущий год.

Доход от иностранного туризма в 2016 году составил 2.2 миллиарда долларов (рост 11.9%). Доля туризма в ВВП Грузии составляет 7.1%.

Ссылки по теме:
sputnik-georgia.ru. Порядка 1,8 млн иностранцев посетили Грузию с начала 2017 года
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