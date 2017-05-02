У побережья ОАЭ могут появиться айсберги из Антарктики
2 мая 2017 - 17:32 AMT
PanARMENIAN.Net - ОАЭ заявили о планах отбуксировать к побережью эмирата Фуджейра айсберги из Антарктики, которые станут новым источником пресной воды в регионе.
Этот шаг, может привести к значительным изменениям климата в регионе, так как холодный воздух от айсбергов сможет привести к увеличению числа осадков, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Arabian Business.
Кроме того, таяние айсбергов, согласно планам, приведет к попаданию пресной воды в море, что будет способствовать восстановлению экологического баланса и биоразнообразия.
Также айсберги станут достопримечательностью для туристов.
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