У побережья ОАЭ могут появиться айсберги из Антарктики

PanARMENIAN.Net - ОАЭ заявили о планах отбуксировать к побережью эмирата Фуджейра айсберги из Антарктики, которые станут новым источником пресной воды в регионе.

Этот шаг, может привести к значительным изменениям климата в регионе, так как холодный воздух от айсбергов сможет привести к увеличению числа осадков, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Arabian Business.

Кроме того, таяние айсбергов, согласно планам, приведет к попаданию пресной воды в море, что будет способствовать восстановлению экологического баланса и биоразнообразия.

Также айсберги станут достопримечательностью для туристов.