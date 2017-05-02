Американские ученые напечатали и испытали пластиковый ракетный двигатель

PanARMENIAN.Net - Исследовательская группа Rocket Team Массачусетского технологического института разработала, напечатала и испытала небольшой пластиковый ракетный двигатель. Согласно сообщению группы, испытания прошли полностью успешно, причем пластиковый корпус двигателя с соплом был использован при повторном запуске.

Трехмерная печать позволяет существенно упростить производство сложных деталей, однако оборудование для печати деталей из металлического порошка стоит очень дорого. Исследовательская группа MIT Rocket Team полагает, что ее технология позволит создавать одноразовые дешевые пластиковые ракетные двигатели с помощью обычных недорогих 3D-принтеров, сообщает Nplus1.ru.

Технические подробности о напечатанном двигателе разработчики не раскрывают. Вероятнее всего разработанная ими пластиковая силовая установка работает на твердом топливе (самый простой вариант ракетного двигателя). Для первых испытаний MIT Rocket Team использовала низкоэнергетическое топливо.

До полного сгорания топлива напечатанный двигатель проработал несколько секунд, причем на выходе сопла реактивная струя достигла сверхзвуковой скорости течения. Корпус двигателя во время испытаний практически не получил повреждений — горячая реактивная струя выжгла только несколько миллиметров пластика по краю сопла.

Для повторного испытания был использован тот же корпус. На этот раз в него поместили высокоэнергетическую топливную смесь в напечатанном контейнере. Во время второго испытания корпус ракетного двигателя выдержал нагрузки, однако из-за прежде уже оплавленного сопла реактивная струя не достигла сверхзвуковой скорости течения.

Во время первого включения ракетного двигателя на пике горения топливного заряда давление на выходе из сопла составило чуть больше 0,35 мегапаскаля (около 3.5 атмосферы). На протяжении четырех секунд после пика давление постоянно снижалось. Во время второго запуска двигателя существенного роста давления на выходе из сопла зарегистрировано не было.

Некоторые компании, выпускающие двигатели, сегодня все чаще используют напечатанные детали. Эти детали изготавливаются из металлического порошка. Например, напечатанные элементы стоят в авиационных реактивных двигателях LEAP-1A, турбовальных двигателях конвертопланов MV-22 Osprey и ракетных силовых установках.