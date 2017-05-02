Американские ученые напечатали и испытали пластиковый ракетный двигатель
2 мая 2017 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследовательская группа Rocket Team Массачусетского технологического института разработала, напечатала и испытала небольшой пластиковый ракетный двигатель. Согласно сообщению группы, испытания прошли полностью успешно, причем пластиковый корпус двигателя с соплом был использован при повторном запуске.
Трехмерная печать позволяет существенно упростить производство сложных деталей, однако оборудование для печати деталей из металлического порошка стоит очень дорого. Исследовательская группа MIT Rocket Team полагает, что ее технология позволит создавать одноразовые дешевые пластиковые ракетные двигатели с помощью обычных недорогих 3D-принтеров, сообщает Nplus1.ru.
Технические подробности о напечатанном двигателе разработчики не раскрывают. Вероятнее всего разработанная ими пластиковая силовая установка работает на твердом топливе (самый простой вариант ракетного двигателя). Для первых испытаний MIT Rocket Team использовала низкоэнергетическое топливо.
До полного сгорания топлива напечатанный двигатель проработал несколько секунд, причем на выходе сопла реактивная струя достигла сверхзвуковой скорости течения. Корпус двигателя во время испытаний практически не получил повреждений — горячая реактивная струя выжгла только несколько миллиметров пластика по краю сопла.
Для повторного испытания был использован тот же корпус. На этот раз в него поместили высокоэнергетическую топливную смесь в напечатанном контейнере. Во время второго испытания корпус ракетного двигателя выдержал нагрузки, однако из-за прежде уже оплавленного сопла реактивная струя не достигла сверхзвуковой скорости течения.
Во время первого включения ракетного двигателя на пике горения топливного заряда давление на выходе из сопла составило чуть больше 0,35 мегапаскаля (около 3.5 атмосферы). На протяжении четырех секунд после пика давление постоянно снижалось. Во время второго запуска двигателя существенного роста давления на выходе из сопла зарегистрировано не было.
Некоторые компании, выпускающие двигатели, сегодня все чаще используют напечатанные детали. Эти детали изготавливаются из металлического порошка. Например, напечатанные элементы стоят в авиационных реактивных двигателях LEAP-1A, турбовальных двигателях конвертопланов MV-22 Osprey и ракетных силовых установках.
Самое значимое
Как рассказали представители Facebook журналистам, дополнительные возможности будут реализованы в ближайшие месяцы, также ведется работа над версией для iOS
Компания Drops и Америабанк запустили новый платежный инструмент, позволяющий заблаговременно и постепенно оплачивать предстоящие крупные платежи.
Технологическая индустрия Армении растет в год на 20%. Ежегодные доходы некоторых из 400 армянских ИТ-компаний составляют $475 млн, а к 2018 году, по оценкам, эта отрасль будет доминирующим сектором экономики страны
По данным Google, на данный момент фирменный магазин контента может похвастать более чем 1 млрд активных пользователей в 190 странах
Partner news
Последние новости
91-летняя пианистка Мария Гамбарян исполнит произведения Шопена в петербургской Капелле В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга 17 мая пройдет концерт из произведений композитора Фредерика Шопена в исполнении заслуженной артистки Армении и России Марии Гамбарян.
У побережья ОАЭ могут появиться айсберги из Антарктики Этот шаг, может привести к значительным изменениям климата в регионе, так как холодный воздух от айсбергов сможет привести к увеличению числа осадков
В Дни Петербурга в Ереване откроется фотовыставка «Портрет ушедшей эпохи» 5 мая в 14:30 пройдет творческая встреча с фотографом Валерием Плотниковым, которого называют свидетелем «уходящей эпохи».
Минюст Армении обсуждает возможность передачи Пермякова России Как сообщили PanARMENIAN.Net в Минюсте РА, на данный момент обсуждается вопрос о возможной передаче Пермякова РФ для дальнейшего отбывания наказания