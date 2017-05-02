91-летняя пианистка Мария Гамбарян исполнит произведения Шопена в петербургской Капелле

PanARMENIAN.Net - В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга 17 мая пройдет концерт из произведений композитора Фредерика Шопена в исполнении заслуженной артистки Армении и России, всемирно известной Марии Гамбарян.

Пианистке 91 год.

Мария Гамбарян родилась в Ереване в 1925 году. В разные годы она училась в Центральной детской музыкальной школе при Московской консерватории и в Московской консерватории. Армянская пианистка успешно гастролировала как в СССР, так и за рубежом. Она занималась также переложением произведений армянского композитора Комитаса для камерных ансамблей. В свои сольные концертные программы включала произведения Комитаса и фортепианных произведений других армянских композиторов.

Ее супруг – драматург, театральный критик Владимир Михайлович Волькенштейн умер в возрасте 91 года.

«Блистательная и виртуозная, лирическая и сентиментальная, бурная и взволнованная музыка будет царить на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга», - говорится в сообщении петербургской Капеллы.

Отмечается, что Фредерик Шопен – крупнейший представителя польского музыкального искусства, основоположника польской национальной композиторской школы, оказавший значительное влияние на мировую музыку.