ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 640 выстрелов
3 мая 2017 - 10:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь со 2 на 3 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 45 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 640 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство.
В ночь на 2 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня более 40 раз.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР около 540 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.
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