Путин обсудил с Трампом создание «безопасных зон» в Сирии
3 мая 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, рассказали в Кремле.
Лидеры обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в Сирии, а также «обстоятельно обсудили ситуацию на Корейском полуострове».
Отмечается, что Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности. Лидеры условились «наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы».
Путин и Трамп договорились поддерживать контакты по телефону и высказались за то, чтобы встретиться лично в рамках июльского саммита G20 в Гамбурге. Также лидеры условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств по поиску вариантов решения сирийского кризиса.
«Имеется в виду, что министр иностранных дел России и госсекретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе», — пояснили в Кремле.
Подчеркивается, что это создаст предпосылки к запуску реального урегулирования в Сирии.
По сообщению пресс-службы Кремля, беседа «носила деловой и конструктивный характер».
В Белом доме разговор президентов назвали «очень хорошим». По словам американской стороны, лидеры обсудили создание «безопасных зон деэскалации» для достижения прочного мира в Сирии, борьбу с терроризмом «по всему Ближнему Востоку» и то, «как наилучшим образом разрешить очень опасную ситуацию вокруг КНДР».
Беседа Путина и Трампа стала третьей с момента инаугурации американского президента.
Первые переговоры состоялись в конце января 2017 года, тогда лидеры обсудили борьбу с терроризмом, ситуации в Сирии и на Украине, а также основные вопросы двусторонних отношений. Кроме того, в начале апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.
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