Генсек ООН призвал прекратить нападения на журналистов

PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров стран защитить свободные СМИ и положить конец гонениям на журналистов.

В своем послании по случаю отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати административный глава всемирной организации напомнил об опасности, которой подвергают себя журналисты, чтобы «дать возможность высказаться тем, кто лишен голоса».

«Сотрудники СМИ подвергаются клевете, нападениям сексуального характера, арестам, получают травмы и даже погибают», - отметил генсек ООН.

«Нам нужно, чтобы лидеры защитили свободные СМИ - это критически важно, чтобы бороться с получившей широкое распространение дезинформацией. И нам нужно, чтобы все стояли за наше право знать правду. Во Всемирный день свободы печати я призываю положить конец всем гонениям на журналистов, потому что свободные СМИ способствуют миру и справедливости для всех», - заявил Гутерриш.

В свою очередь генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в своем послании заявила, что журналистика переживает кризис. По ее словам, в условиях развития цифровых технологий и социальных сетей «возникают сомнения в ответственности средств информации, доверие к ним падает».

«В интернете стираются границы между рекламными и авторскими материалами, а частные субъекты все чаще берут на себя роль ключевых посредников, устанавливая новые формы «частной цензуры». Эти проблемы сочетаются с более глубокими преобразованиями, которые переживают наши общества», - полагает Бокова.

Гендиректор ЮНЕСКО выразила убежденность, что в сложившейся ситуации миру необходимы «творческие, критически мыслящие и использующие проверенные факты журналисты, руководствующиеся высокими профессиональными и этическими стандартами и получившие качественное журналистское образование», а также «аудитория, обладающая соответствующими навыками медийной и информационной грамотности».

Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году в знак признания важности соблюдения принципов свободы слова, печати, независимости, а также как дань памяти журналистам, погибшим при исполнения профессионального долга.

Выбор даты связан с тем, что в этот день в 1991 году в столице Намибии представители независимой печати стран Африки подписали Виндхукскую декларацию, в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.

Тема Всемирного дня 2017 года – «Критические подходы в критичные моменты: роль СМИ в продвижении мирного, справедливого и инклюзивного общества». Основные мероприятия пройдут в столице Индонезии Джакарте. 4 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится круглый стол, посвященный свободе слова.