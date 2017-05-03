Миссия ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения ВС Карабаха и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - 4 мая согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района (юго-восточее Акна).

С позиций Армии обороны Арцаха наблюдение будут осуществлять полевой помощник Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания).

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг будут осуществлять Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспшик, его полевой помощник Геннадие Петрика (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП ОБСЕ Мартин Шустер (Германия).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.