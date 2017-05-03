Мхитарян побьет клубный рекорд МЮ, забив «Сельте» в предстоящем матче

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян - первый игрок английского клуба, которому удалось забить гол в четырех матчах Лиги Европы подряд. Армянский футболист отличился в матчах МЮ против «Зари», «Сент-Этьена», «Ростова» и «Андерлехта».

Теперь Мхитаряна отделяет всего один гол в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против «Сельты» от абсолютного клубного рекорда МЮ, так как еще ни одному игроку английского клуба не удавалось забить мячи в пяти играх подряд.

Как отмечается на официальном сайте МЮ, у Мхитаряна есть все шансы войти в историю клуба.

«Сельта» на домашнем стадионе примет «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы, который состоится 4 мая.

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