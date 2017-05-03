Ереван вошел в топ-10 популярных у российских туристов городов СНГ

PanARMENIAN.Net - Аналитическое агентство ТурСтат включило Ереван в десятку самых популярных у российских туристов городов СНГ для путешествий в праздничные дни мая 2017 года.

Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

Первую десятку городов СНГ, популярных у российских туристов в 2017 году, составляют Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев.

По данным ТурСтат, в Ереван российские туристы приезжают в среднем на 3 дня и платят за проживание в отеле $55 в сутки.