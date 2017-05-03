Вышел первый официальный тизер «Темной башни» с Мэттью МакКонахи

PanARMENIAN.Net - Студия Columbia Pictures опубликовала первый официальный тизер фильма «Темная башня» (The Dark Tower) по роману Стивена Кинга.

Фильм снял режиссер Николай Арсель («Миллениум»), главные роли исполнили Мэттью МакКонахи («Далласский клуб покупателей»), Идрис Эльба («Прослушка», «Лютер») и Кэтрин Уинник («Викинги»). Сюжет картины пока держится в тайне, пишет AceShowbiz.

Стивен Кинг продал права на экранизацию «Темной башни» всего за 19.19 долларов. Всего цикл включает в себя восемь книг, которые описывают параллельную вселенную и которые соединены поворотами сюжета и некоторыми персонажами с другими произведениями.

Мировая премьера «Темной башни» намечена на 27 июля 2017 года.