«Обещание» о Геноциде армян в пятерке самых ожидаемых фильмов на Украине
3 мая 2017 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В пятерку самых ожидаемых фильмов на Украине вошел фильм о Геноциде армян «Обещание» (The Promise). Список самых ожидаемых фильмов на Украине привело издание «Зеркало недели», основываясь на рейтингах IMDb и «Кинопоиска».
Помимо «Обещания» среди самых ожидаемых картин - вторая часть «Стражей галактики», фильм о короле Артуре, продолжение саги о Чужом и пятые «Пираты Карибского моря».
27 апреля в Киеве и Одессе прошли специальные премьерные показы голливудского фильма «Обещание».Киевская премьера, которая прошла в кинотеатре Cinema city ТРЦ Ocean Plaza, посетили представители столичной (глава Норик Геворкян) и региональных общин, духовенства (глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян), Союза армян Украины и Союза армянской молодежи Украины, гражданской платформы «Армяне Украины» известные общественные деятели, народные депутаты.
Мировая премьера «Обещания», рассказывающем о Геноциде армян состоялась 21 апреля в Лос-Анджелесе. В кинотеатрах Армении и России фильм вышел 27 апреля.
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