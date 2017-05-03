«Обещание» о Геноциде армян в пятерке самых ожидаемых фильмов на Украине

PanARMENIAN.Net - В пятерку самых ожидаемых фильмов на Украине вошел фильм о Геноциде армян «Обещание» (The Promise). Список самых ожидаемых фильмов на Украине привело издание «Зеркало недели», основываясь на рейтингах IMDb и «Кинопоиска».

Помимо «Обещания» среди самых ожидаемых картин - вторая часть «Стражей галактики», фильм о короле Артуре, продолжение саги о Чужом и пятые «Пираты Карибского моря».

27 апреля в Киеве и Одессе прошли специальные премьерные показы голливудского фильма «Обещание».Киевская премьера, которая прошла в кинотеатре Cinema city ТРЦ Ocean Plaza, посетили представители столичной (глава Норик Геворкян) и региональных общин, духовенства (глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян), Союза армян Украины и Союза армянской молодежи Украины, гражданской платформы «Армяне Украины» известные общественные деятели, народные депутаты.

Мировая премьера «Обещания», рассказывающем о Геноциде армян состоялась 21 апреля в Лос-Анджелесе. В кинотеатрах Армении и России фильм вышел 27 апреля.