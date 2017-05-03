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У армянского режиссера появился шанс оказаться на Каннском фестивале (видео)

У армянского режиссера появился шанс оказаться на Каннском фестивале
  3 мая 2017 - 13:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Короткометражный фильм Daddy армянской художницы и режиссера, участницы международных проектов Berlinale Talents 2017 и Talents Sarajevo 2016 Овсанны Шекоян вошел в шорт-лист экстраординарного конкурса короткометражного кино Nespresso Talents 2017, призванного развивать и поддерживать молодые таланты. Победитель конкурса получит шанс оказаться на Каннском фестивале.

Открытое голосование для пользователей Facebook и Twitter завершилось 2 мая, в международный шорт-лист, кроме фильма 27-летней армянки, вошли еще 14 короткометражек, снятых в нетрадиционном вертикальном формате. Победители конкурса будут объялены 19 мая.

Двое победителей получат по €6.000 и приглашение на церемонию Nespresso Talents в рамках Каннского кинофестиваля 2017, автор самого популярного фильма получит €3.000 и приглашение на церемонию Nespresso Talents в Каннах, а автор избранного жюри фильма получит €2.000.

Nespresso является партнером Каннского фестиваля с 2007 года, а с 2016 года компания впервые выступила партнером ежегодного международного кинофестиваля Берлинале.

Nespresso Talents – творческая платформа, призывающая фильмейкеров стать авторами историй, способных показать мир сквозь новую призму восприятия в вертикальном формате. Участники конкурса – это перспективные режиссеры и выдающиеся кинематографисты, готовые сломать общепринятые каноны визуализации и способные раскрыть новые грани повседневных моментов.

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