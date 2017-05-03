Ученые установили, что группа крови может влиять на риск сердечного приступа

PanARMENIAN.Net - Ученые установили, что люди со второй, третьей и четвертой группами крови больше подвержены риску сердечно-сосудистых патологий, чем люди с первой группой крови. Команда исследователей во главе с Тессой Коул из Университетского медицинского центра Гронингена, Нидерланды, считает, что врачи при оценке рисков для здоровья больного должны учитывать его группу крови. Исследование было представлено в Париже на ежегодной встрече членов Европейского кардиологического общества.

Есть факторы риска, с которыми можно бороться, — неправильная диета, отсутствие спорта и курение. А есть факторы риска, которые изменить нельзя, — это возраст, пол, семейная история, — теперь вот еще и группа крови.

К своим заключениям Коул и ее команда пришли посредством проведения мета-анализа трудов, рассказывающих о сердечно-сосудистых заболеваниях, включая сердечный приступ и сердечную недостаточность, и группах крови. Данные включали в себя информацию по более чем 1,3 миллиона взрослых людей.

Группа выделила 771 113 человек с не-первой группой крови и 519 743 человека с первой группой крови. Среди людей с не-первой группой крови 1.5% (11 437) имели коронарный приступ или синдром — в сравнении с 1.4% (7 220) людей с первой группой крови. В анализе общих сердечно-сосудистых осложнений ученые выделили 708 276 человек с не-первой группой крови и 476 868 человек с первой группой крови. Среди людей с не-первой группой крови 2.5% (17 449) имели сердечно-сосудистые осложнения — в сравнении с 2.3% (10 916) с первой группой крови.

«Мы продемонстрировали, что не-первая группа крови связана 9-процентным повышением риска коронарного синдрома и 9-процентным повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности инфаркта миокарда», — комментирует Коул, передает Medportal.ru.

Целью исследования не было объяснить механизмы связи между группой крови и риском сердечно-сосудистых заболеваний, но ученые предлагают ряд объяснений. К примеру, они отмечают, что у людей с не-первой группой крови выше концентрация отвечающего за свертывание крови протеина под названием фактор фон Виллебранда — предыдущие работы демонстрировали его связь с образованием тромбов. Кроме того, у людей с не-первой группой крови, в особенности у людей со второй группой, обычно выше уровень холестерина, а это известный фактор риска.