Три армянских фильма вошли во внеконкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля
3 мая 2017 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Во внеконкурсную программу 70-го Каннского фестиваля Short film corner включены три фильма от Армении: «Грант Назарянц», «Ночная история» и «Крупица».
70-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая. В основную программу кинофестиваля вошли фильмы из 29 стран мира.
29 минутная социальная документальная драма Григора Арутюняна «Грант Назарянц» (Hrant Nazariantz) рассказывает об армянском поэте Гранте Назарянце, который во время Геноцида армян в 1915 году переехал из Турции в Бари и стал национальным поэтом Италии. В 1920 году он помог более 200 армянским беженцам обосноваться в Бари и основал деревню Нор Аракс, где вскоре открыл ковровый комбинат.
«Ночная история» (Nochnaya Istoriya) - это двухминутный анимационный мультфильм Элеоноры Абовян о семейной паре со странностями мистере и миссис Бокли, который идет на русском языке, но представляет Армению.
Документальная драма «Крупица» (Particle) Нарека Саргсяна также заявлена от Армении. Действия фильма разворачиваются в маленькой армянской деревушке. Режиссер с помощью бесед жителей деревни обращается к социальным и национальным проблемам, таким как отчаянное состояние людей и безостановочная эмиграция армян.
В 2016 году Армению на Каннском кинофестивале представлял короткометражный фильм Эвелины Барсегян «Бравист», который был отобран телеканалом Eurochannel для международного показа. Впоследствии «Бравист» был также выдвинут на премию Оскар.
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