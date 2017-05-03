Большой концерт Black Star в Ереване: Билетов почти не осталось

PanARMENIAN.Net - 12 мая в Ереване, в СКК им. К. Демирчяна, состоится большой концерт музыкального лейбла Black Star в расширенном составе. В столицу Армении приедут известные российские исполнители Тимати, L'One, Мот и певица армянского происхождения Кристина Си (Кристина Саркисян).

Организаторы концерта - компания Jet Set, отмечают, что за 10 дней до концерта билетов почти не осталось, и им удалось приблизится к запланированному «солд-ауту».

Каждый из артистов приедет со своим бендом, что, как отмечают организаторы, происходит не так часто. В целом, в Ереван прибудут 28 резидентов известного российского лейбла, многие из которых впервые в Армении.

Ожидается 3-часовой живой концерт, перед началом которого в холле концертного комплекса зрителей будет развлекать диджей, а также будут представлены товары различных брендов и т.д.

Это не первый раз, когда резиденты Black Star Inc. приезжают в Армению, первый концерт Тимати и L'One в Ереване состоялся в декабре 2015 года, организатором выступила та же компания. В тот раз билеты также были почти полностью распроданы, а сам ереванский концерт вошел в топ-10 лучших концертов лейбла за 2015 год.