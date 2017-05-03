ГУГА: Выход турецкого лоукостера на армянский рынок откладывается на неопределенный срок

PanARMENIAN.Net - риход турецкого лоукостера Pegasus Airlines на армянский рынок задерживается. Об этом 3 мая заявил журналистам начальник Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении Сергей Аветисян.

«Мы получили письмо от компании Pegasus Airlines о том, что из-за возникших технических проблемах приход авиакомпании на наш рынок пока откладывается на неопределенный срок»,- заявил Аветисян.

Он добавил, что инициатива выйти на армянский рынок исходила от авиакомпании Pegasus Airlines, что Армения со своей стороны приветствовала.

Раннее было объявлено, что с 1 июня авиакомпания Pegasus Airlines приступит к реализации рейсов из Стамбула в ереванский Международный аэропорт «Звартноц». Планировалось, что рейсы будут осуществляться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Pegasus Airlines - турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Стамбуле. Является одним из наиболее активных лоукостеров, осуществляющих регулярные и чартерные международные авиарейсы по Турции и практически во все европейские страны.