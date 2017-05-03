Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Тегерана в Гюмри

PanARMENIAN.Net - Ведутся переговоры по вопросу осуществления авиаперелетов по направлению Тегеран-Гюмри. Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.

«В настоящее время вопрос обсуждается с иранскими авиакомпаниями», - сказала пресс-секретарь ГУГА Сатеник Ованнисян.

В октябре 2016 года сообщалось, что Росавиация выдала перевозчику разрешение на полеты из Москвы во второй по величине город Армении - Гюмри. Местный аэропорт «Ширак» предоставил «Победе» скидку на обслуживание.

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