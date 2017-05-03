Сотни итальянцев атаковали стройплощадку азербайджанского газопровода
3 мая 2017 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В провинции Саленто на юге Италии продолжаются выступления против строительства Трансадриатического газопровода, призванного доставить азербайджанский газ в Европу.
По информации итальянских СМИ, в ночь на 2 мая несколько сотен членов организации No TAP напали на охраняемую территорию строительства газопровода.
Компании, которая ведет строительство газопровода, нападавшие оскорбляли и закидывали камнями охранников, дежуривших на территории. Нанесен существенный урон припаркованным рядом автомобилям.
Кроме того, нападавшие срезали железный забор, установленный компанией. Охранники засняли все происходившее на видео, которое затем было распространено в соцсетях.
Выступления против строительства Трансадриатического трубопровода начались в середине марта 2017 года, после того как консорциум ТАР начал пересадку многолетних оливковых деревьев из района Сан-Фока в регионе Саленто, по которому пройдет газопровод. Комитет Nо TAP, который возглавляет глава движения «Пять звезд», представленного в итальянском парламенте 22% голосов, комик, актер и блогер Беппе Грилло начал акцию протеста против пересадки деревьев.
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