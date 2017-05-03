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Microsoft представила новую сгибающуюся мышь (видео)

Microsoft представила новую сгибающуюся мышь
  3 мая 2017 - 18:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft представила на пресс-мероприятии в Нью-Йорке ноутбук Surface и ОС Windows 10 S, а также новую мышку серии Arc.

Модель Microsoft Surface Arc может становиться плоской и тонкой для удобной транспортировки, а для работы принимает изогнутую форму, пишет Ferra.ru.

На ее поверхности нет четко выделенных правой и левой кнопок, а также колесика прокрутки. Вместо этого используется монолитная сенсорная панель, выполняющая все эти функции, включая горизонтальную прокрутку.

Microsoft Surface Arc доступна для предварительного заказа в США за $79.99 в цветах, подходящих к ноутбуку Surface — бордовом, голубом и сером.

Размеры новой мыши - 131 x 55 x 14 мм, вес — 82.5 грамма. Подключение производится по Bluetooth 4.0, питание — от двух батареек AAA, время работы от одного комплекта достигает 9 месяцев.

Поставки начнутся 15 июня.

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Ferra.ru: Microsoft представила изгибающуюся мышь Surface Arc
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