Microsoft представила новую сгибающуюся мышь

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft представила на пресс-мероприятии в Нью-Йорке ноутбук Surface и ОС Windows 10 S, а также новую мышку серии Arc.

Модель Microsoft Surface Arc может становиться плоской и тонкой для удобной транспортировки, а для работы принимает изогнутую форму, пишет Ferra.ru.

На ее поверхности нет четко выделенных правой и левой кнопок, а также колесика прокрутки. Вместо этого используется монолитная сенсорная панель, выполняющая все эти функции, включая горизонтальную прокрутку.

Microsoft Surface Arc доступна для предварительного заказа в США за $79.99 в цветах, подходящих к ноутбуку Surface — бордовом, голубом и сером.

Размеры новой мыши - 131 x 55 x 14 мм, вес — 82.5 грамма. Подключение производится по Bluetooth 4.0, питание — от двух батареек AAA, время работы от одного комплекта достигает 9 месяцев.

Поставки начнутся 15 июня.