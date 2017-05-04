В Магадане задержали предполагаемого сторонника ИГ
4 мая 2017 - 10:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники управления ФСБ России по Магаданской области задержали предполагаемого сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом 4 мая сообщила пресс-служба ведомства.
«Задержанный - житель областного центра», - уточняется в сообщении, передает ТАСС.
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