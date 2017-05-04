Сотрудники российской базы в Гюмри объявили забастовку
4 мая 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Около 100 сотрудников 102-й российской военной базы в Гюмри с 4 мая объявили забастовку и не вышли на работу, требуя выплатить им зарплату за последние три месяца.
«В феврале и марте (2017 год – ред.) нам зарплату не выдали, а апрельскую зарплату должны выдать до 15 мая, но нам никто не сказал, будет зарплата или нет. Деньги из Москвы послали, но они не поступили», – сказал один из забастовщиков, сообщает Радио Азатутюн.
Протестующие работники организовали шествие к 102-й военной базе, желая встретиться с командованием. Число протестующих у контрольно-пропускного пункта базы постоянно увеличивалось. Со второго контрольно-пропускного пункта им отказали в пропуске на территорию базы.
«Мы сюда пришли не для того, чтобы попрошайничать. Мы требуем заработанные нами деньги», – говорили протестующие.
Работники осуществляют обслуживание жилых помещений по контракту. Несмотря на то, что финансирование идет из Российской Федерации, рабочим платят в армянской валюте. До работников дошли сведения о том, что российская компания, осуществляющая обслуживание, обанкротилась.
Один из протестующих сказал, что на последние два месяца с ними контракты не заключались. Он не исключил, что им вообще откажут в выплате денег.
Через некоторое время командир 102-й российской военной базы Владимир Елканов лично вышел, чтобы встретиться с сотрудниками. Вновь назначенный командир запретил снимать встречу. Он выслушал собравшихся и сказал, что не был в курсе проблемы, пообещав разобраться с вопросом и пригласить для обсуждения руководителей компании-должника.
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Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
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