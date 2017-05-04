Gmail сообщил о замаскированной под программу Google Docs вредоносной рассылке
4 мая 2017 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Почтовый сервис Gmail предупредил пользователей о вредоносной рассылке, замаскированной под программу Google Docs.
«Мы расследуем фишинговые сообщения, выглядящие как Google Docs. Мы призываем вас не переходить по ссылкам в сообщениях и отмечать их как фишинг»,— сообщили представители Gmail, пишет «Ъ» со ссылкой на The Verge.
Рассылка вредоносных сообщений началась 3 мая. В электронном письме, чьим автором может быть указан кто-то из знакомых получателя, предлагается открыть документ в Google Docs. После перехода по ссылке открывается окно, и у пользователя просят дать разрешение на управление контактами и письмами программе под названием Google Docs, которая не имеет отношения к Google и является вредоносной.
Особенностью рассылки является то, что она действует внутри настоящего почтового сервиса, пользуясь возможностью давать посторонним программам доступ к аккаунту.
К настоящему моменту Google удалось отключить вредоносную программу, о чем компания сообщила в Twitter.
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