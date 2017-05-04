Дочь Майкла Джексона дебютирует в кино вместе с Шарлиз Терон

PanARMENIAN.Net - Дочь американского музыканта Майкла Джексона дебютирует в полнометражном кино.

Пэрис Джексон сыграет в комедийном триллере вместе с Шарлиз Терон, Дэвидом Ойелоуо, Амандой Сайфрид, Тэнди Ньютон, Шарлто Копли, передает gazeta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Название фильма пока не раскрывается. Снимать ленту для Amazon будет Нэш Эдгертон. В триллере также сыграет его брат Джоэл Эдгертон.

По сюжету, бизнесмен приезжает в Мексику и случайно сталкивается с наркобаронами, наемниками и ФБР.

Ранее стало известно, что Джексон подписала контракт с модельным агентством IMG Models, которое работает с такими звездами, как Джиджи Хадид и Хейли Болдуин.