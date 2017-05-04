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Дочь Майкла Джексона дебютирует в кино вместе с Шарлиз Терон

Дочь Майкла Джексона дебютирует в кино вместе с Шарлиз Терон
4 мая 2017 - 11:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Дочь американского музыканта Майкла Джексона дебютирует в полнометражном кино.

Пэрис Джексон сыграет в комедийном триллере вместе с Шарлиз Терон, Дэвидом Ойелоуо, Амандой Сайфрид, Тэнди Ньютон, Шарлто Копли, передает gazeta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Название фильма пока не раскрывается. Снимать ленту для Amazon будет Нэш Эдгертон. В триллере также сыграет его брат Джоэл Эдгертон.

По сюжету, бизнесмен приезжает в Мексику и случайно сталкивается с наркобаронами, наемниками и ФБР.

Ранее стало известно, что Джексон подписала контракт с модельным агентством IMG Models, которое работает с такими звездами, как Джиджи Хадид и Хейли Болдуин.

Ссылки по теме:
Gazeta.ru: Дочь Майкла Джексона дебютирует в кино в компании с Шарлиз Терон
The Hollywood Reporter. Paris Jackson Making Feature Film Debut Opposite Charlize Theron, David Oyelowo
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