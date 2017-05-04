Дочь Майкла Джексона дебютирует в кино вместе с Шарлиз Терон
4 мая 2017 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Дочь американского музыканта Майкла Джексона дебютирует в полнометражном кино.
Пэрис Джексон сыграет в комедийном триллере вместе с Шарлиз Терон, Дэвидом Ойелоуо, Амандой Сайфрид, Тэнди Ньютон, Шарлто Копли, передает gazeta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Название фильма пока не раскрывается. Снимать ленту для Amazon будет Нэш Эдгертон. В триллере также сыграет его брат Джоэл Эдгертон.
По сюжету, бизнесмен приезжает в Мексику и случайно сталкивается с наркобаронами, наемниками и ФБР.
Ранее стало известно, что Джексон подписала контракт с модельным агентством IMG Models, которое работает с такими звездами, как Джиджи Хадид и Хейли Болдуин.
Самое значимое
5 мая в 14:30 пройдет творческая встреча с фотографом Валерием Плотниковым, которого называют свидетелем «уходящей эпохи».
По итогам голосования первого дня репетиций Армения набрала 100 голосов, на втором месте оказалась Молдова (69 голосов), на третьем – Кипр (40 голосов).
Новый сезон «Карточного домика» выйдет 30 мая.
В книжной саге упоминались оба языка, однако Мартин не приводил примеров их лексики и фонетики. Для сериала языки разработал лингвист Дэвид Питерсон, выпускник Беркли
Partner news
Последние новости
В Армении пройдет ежегодный фестиваль толмы В этом году фестиваль, по предложению министерства культуры РА, будет проведен в селе Хнаберд Араратской области, вблизи раскопок древнего армянского города Двин
Президент и премьер Армении направили соболезнования в связи с взрывом на шахте в Иране Саргсян выразил глубокие соболезнования и поддержку президенту Роухани, дружественному народу Ирана, родным и близким погибших, пожелав им выдержки и терпения
Число пользователей Facebook выросло до 2 млрд За первый квартал 2017 года выручка концерна составила 8.03 млрд долларов, а чистая прибыль - 3.06 млрд
РФ списала долг Киргизии в $240 млн Отмечается, что списание производится в рамках оказания Россией официальной помощи развитию Киргизии