США потребовали от Баку расследовать гибель оппозиционера Галандарова
4 мая 2017 - 11:30 AMT
PanARMENIAN.Net - США требуют от властей Азербайджана провести расследование обстоятельств гибели оппозиционного блогера Мехмана Галандаров. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Госдепартамента.
«США с глубоким прискорбием узнали о гибели азербайджанского блогера и активиста Мехмана Галандарова 28 апреля в тюрьме. Мы призываем правительство Азербайджана провести всестороннее, прозрачное и независимое расследование обстоятельств его гибели и выпустить всех активистов, заключенных в тюрьму за выражение фундаментальных свобод», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Согласно информации азербайджанских властей, Галандаров покончил с собой в одном из следственных изоляторов. Ряд представителей оппозиции утверждает, что он погиб в результате пыток.
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