США потребовали от Баку расследовать гибель оппозиционера Галандарова

PanARMENIAN.Net - США требуют от властей Азербайджана провести расследование обстоятельств гибели оппозиционного блогера Мехмана Галандаров. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

«США с глубоким прискорбием узнали о гибели азербайджанского блогера и активиста Мехмана Галандарова 28 апреля в тюрьме. Мы призываем правительство Азербайджана провести всестороннее, прозрачное и независимое расследование обстоятельств его гибели и выпустить всех активистов, заключенных в тюрьму за выражение фундаментальных свобод», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Согласно информации азербайджанских властей, Галандаров покончил с собой в одном из следственных изоляторов. Ряд представителей оппозиции утверждает, что он погиб в результате пыток.