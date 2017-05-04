СМИ: В Иране 35 человек погибли в результате взрыва на шахте

PanARMENIAN.Net - В результате взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан погибли 35 человек.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стал 21 человек.

Взрыв в угольной шахте произошел днем 3 мая неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан. По данным агентства Fars, на шахте в момент взрыва находились 500 человек, взрыв произошел, когда проходила пересменка, пишет РИА Новости.

Глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что под завалами находятся по меньшей мере 90 человек.

Министр труда Ирана Али Рабиеи также заявил о 35 погибших в результате инцидента.

По данным местных СМИ, более 30 человек ранены и госпитализированы. Ранее сообщалось о 69 пострадавших.