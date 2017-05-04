В Facebook появилась возможность оценивать комментарии при помощи «реакций»
4 мая 2017 - 12:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook добавила возможность отметить комментарий одной из шести различых реакций, ранее появившихся в записях.
Теперь помимо стандартной кнопки «Мне нравится» (Like), пользователям соцсети стали доступны смайлики, выражающие любовь, смех, удивление, печаль и злость. Чтобы отметить комментарий той или иной эмоцией, необходимо навести курсор на кнопку «Мне нравится», и остальные реакции вслывут, пишет The Verge.
Новая функция доступна уже не только пользователям десктопной версии Facebook, но и мобильного приложения соцсети.
Facebook ввела кнопки эмоций в дополнение к «Мне нравится» в конце февраля 2016 года. Перед этим компания потратила более года на исследования, чтобы определить, какими реакциями люди хотят делиться чаще. В конце марта 2017 года реакции появились в Facebook Messenger.
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