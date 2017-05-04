Маск планирует запустить продажу кроссовера Tesla Model Y на новой платформе к 2020 году

PanARMENIAN.Net - Руководитель компании Tesla Motors Илон Маск рассказал некоторые подробности о новом компактном кроссовере, который получит название Model Y. Предполагается, что электрический вседорожник появится в продаже в 2020 году, однако его серийное производство могут запустить уже в конце 2019 года.

Новинка займет место в модельной линейке автопроизводителя на ступеньку ниже Model X, но получит фирменные двери типа «крылья сокола». Маск подчеркнул, что в основу кроссовера ляжет «совершенно новое» шасси, которое не будет иметь ничего общего с базой Model 3, пишет Autonews со ссылкой на издание The Verge.

В компании намерены отказаться от схемы с использованием 12-вольтовых батарей, которая сейчас применяется на всех автомобилях Tesla. По словам Маска, переход на новую систему позволит существенно снизить количество электрической проводки в машинах и применить на сборочной линии большее количество роботов, что значительно упростит процесс сборки.

Наконец, руководитель Tesla Motors отметил, что Model Y позволит после 2020 года увеличить продажи компании до одного миллиона машин ежегодно.

Следующей серийной новинкой марки Tesla станет относительно доступный электрокар Model 3, продажи которого должны начаться до конца 2017 года. Запас хода базовой Model 3 составит 340 км, а позже появится и версия с аккумулятором емкостью 80 кВтч, с которым электрокар сможет проехать без подзарядки до 480 километров. Базовая версия Model 3 сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за шесть секунд. В дальнейшем модельную линейку компании Tesla должен пополнить электрический пикап, призванный составить конкуренцию Ford F-150, Chevrolet Silverado и автомобилям марки Ram. Кроме того, у компании должен появиться спорткар, а также электрическая фура.