Мониторинг ОБСЕ не выявил нарушений на линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана
4 мая 2017 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Cогласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 4 мая провела плановый мониторинг линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС в направлении Аскеранского района (юго-восточее Акна).
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевой помощник Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания).
С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспшик, его полевой помощник Геннадие Петрика (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП ОБСЕ Мартин Шустер (Германия).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
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