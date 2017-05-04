РФ списала долг Киргизии в $240 млн
4 мая 2017 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрил единовременное списание Россией долга по кредитам Киргизии в размере 240 миллионов долларов, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.
«По состоянию на 30 марта 2017 года сумма задолженности киргизской стороны перед российской стороной составляет 240 миллионов долларов… 100% суммы задолженности киргизской стороны перед российской стороной подлежат единовременному списанию датой вступления в силу настоящего протокола», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.
Отмечается, что списание производится в рамках оказания Россией официальной помощи развитию Киргизии.
Москва и Бишкек в 2012 году подписали межправительственное соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму порядка 500 миллионов долларов. Документ предусматривал полное списание одной части долга — на 188,9 миллиона долларов — в день вступления соглашения в силу, а также растянутое на десять лет, начиная с марта 2016 года, списание второй части долга — на 300 миллионов долларов.
Начальник управления государственного долга Министерства финансов республики Бакыт Сыдыков говорил в апреле что из этих 300 миллионов долларов уже было списано 60 миллионов, и Киргизия рассчитывает на единовременное списание оставшейся задолженности перед Россией в размере 240 миллионов долларов, прорабатывая соответствующую договоренность с российской стороной.
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