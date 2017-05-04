В Одессе открылась доска в память об армянском поэте Аветике Исаакяне

PanARMENIAN.Net - В конце апреля в центре Одессы на Украине состоялось открытие мемориальной доски классику армянской литературы, поэту Аветику Исаакяну.

Памятная доска Исаакяну установлена на улице Бунина в доме №24, где некогда жил армянский поэт и прозаик.

Инициатором открытия мемориальной доски стала общественная организация Одесский фонд культурного наследия.

Великий армянский поэт Аветик Исаакян жил в Одессе в 1898 году. Он был выслан на Украину после ареста из-за антиправительственных высказываний.

Исаакян родился 19 октября 1875 года в Александрополе (ныне Гюмри). Был членом Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн. За антисоветские произведения был неоднократно арестован и выслан из Российской Империи (1911 году). Исаакян поселился сначала в Германии, позже в Италии и в других европейских странах. В 1930-х годах его исключили из списка представленных к аресту. По возвращении в СССР стал председателем Союза писателей Армянской ССР. Позже был дважды награжден орденом Ленина, а также Сталинской премией первой степени за патриотические стихотворения периода Великой Отечественной войны. Исаакян умер 17 октября 1957 года, похоронен в Ереване.

Поэзию Аветика Исаакяна на русский язык переводили т Александр Блок, Велерий Брюсов, Иван Бунин, Борис Пастернак, Анна Ахматова и др.