Легендарный дудукист Дживан Гаспарян выступит с концертом в Петербурге

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный армянский дудукист Дживан Гаспарян 12 мая выступит в ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Организаторы концерта отмечают, что Дживан Гаспарян - живая легенда музыки, «чьи произведения полюбили миллионы людей, а дудук не одно десятилетие завораживает и манит своей мелодичностью».

«В Армении Дживана Гаспаряна по праву считают хранителем музыкального наследия армянского народа. Благодаря этому гениальному человеку мир познакомился с армянским фольклором. Потрясающие мелодии дудука стали звучать не только в народных и духовных оркестрах, но и в джазе, роке, а также симфонических произведениях», - говорится в сообщении организаторов концерта.

Отмечается, что Дживан Гаспарян 70 лет играет на дудуке: «Он создает единственное в своем роде уникальное звучание, которое сразу же западает в память».

Дживан Гаспарян - один из самых известных армянских музыкантов, живая легенда мировой музыки, виртуоз дудука (национального армянского древнего деревянного духового музыкального инструмента, немного похожего на гобой, сделанного из абрикосового дерева и способного издавать монотонные звуки течение долгого времени). Репертуар Дживана Гаспаряна в первую очередь состоит из традиционных армянских народных мелодий. Кроме того, он хорошо известен как певец и композитор.

Дживан Гаспарян родился в 1928 году, в Солаге, в деревне близ Еревана. С малых лет он начал играть на дудуке, с каждым годом приобретая все больше навыков и знаний. В 18 лет Дживан начал выступать с Ансамблем Национальной песни и танца, затем с Ереванским Филармоническим Оркестром. Роль музыканта в популяризации дудука была отмечена четырьмя золотыми медалями ЮНЕСКО: 1959, 1962, 1973, 1980 годов.

С конца 1980-х годов Дживан Гаспарян работал в США, где написал тему для кинокартины «Последнее искушение Христа». В 2000 году с композитором Хансом Циммером, записывая саундтрек к фильму «Гладиатор» и став его соавтором, вплетает в канву циммерской мелодии мотивы старинной армянской баллады. Этот саундтрек получил «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму года. Он также записал саундтрек к фильму «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе. Дудук Дживана Гаспаряна звучит в фильме Мэла Гибсона «Страсти Христовы», и вслед за этим - в фильме Рона Хаварда «Код Да Винчи». Им записано больше 15-ти альбомов. Его альбом «Black Rock», записанный совместно с Майклом Бруком, считается одним из лучших в жанре world music. Его дудук звучит и в альбоме российского рок-музыканта Бориса Гребенщикова «Сестра Хаос».

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