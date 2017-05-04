Глава миграционной службы РА: Армению ежегодно покидают около 30 тысяч человек

PanARMENIAN.Net - Армению ежегодно покидают в среднем около 30 тысяч человек. Об этом заявил 4 мая в беседе с журналистами после заседания правительства Армении начальник Государственной миграционной службы Гагик Еганян.

На вопрос, обсуждается ли, что нужно сделать, чтобы люди не покидали Армению, глава Государственной миграционной службы отметил, что бороться против миграции, значит, бороться с причинами, которые способствуют этому явлению.

Он подчеркнул, что согласно исследованиям, основная причина миграции в социально-экономической ситуации, пишет Aysor.am.

«Исследования показывают, по каким причинам люди эмигрируют, – отсутствие рабочих мест, низкие зарплаты, сложности начала предпринимательской деятельности, отсутствие перспектив, отсутствие справедливости», - уточнил Еганян.

«Если мы хотим, чтобы объемы миграции сократились, то должны устранить эти причины. Именно на это и направлена вся деятельность правительства, однако этот вопрос нельзя решить за год», - отметил он.

Численность постоянного населения Армении на основе переписи населения 2011 года на 1 января 2017 года составила 2 986.5 тысяч человек. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национальной статистической службы РА.

Численность населения Армении по состоянию на 1 января 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 12.1 тысяч человек или на 0.4%, что было обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо – 24.6 тысяч человек над естественным приростом населения – 12.5 тысяч человек.