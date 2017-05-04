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В Тавуше откроется завод по производству нового армянского пива «Дилижан»

В Тавуше откроется завод по производству нового армянского пива «Дилижан»
4 мая 2017 - 17:18 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении вскоре начнется производство нового пива под названием «Дилижан». В Тавушской области завершилось строительство пивоваренного завода, новое здание с современными европейскими технологиями готово к работе. Планируется начать производство с середины июя 2017 года.

На новом заводе будет работать 120 человек. Обучать дилижанцев мастерству изготовления пива будут профессионалы из Еревана, сообщает Общественное телевидение РА.

Здание завода было перестроено в течение 4 лет. Собственником завода является компания «А. и Т. Акопяны».

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