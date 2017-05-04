В Грузии хотят разрешить двойное гражданство

PanARMENIAN.Net - Гражданство Грузии, согласно новым конституционным изменениям, не будут теряться при получении гражданства другой страны.

В проекте конституционных изменений учли инициативу депутата Саломэ Зурабишвили, и в случае получения гражданства другой страны, автоматически не будет теряться гражданство Грузии. В проекте уже нет оговорки, что гражданин Грузии не может в то же время быть гражданином другой страны.

«Закон установит, какую надо будет пройти процедуру, чтобы сохранить статус-кво. Будет регуляция. Когда у страны есть большая диаспора, важно сохранить с ней правовые связи»- пояснил заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили, передает jnews.ge.

Проект уже переслали Венецианской комиссии. Вскоре начнется месячное всеобщее рассмотрение. Ожидается, что изменения утвердят на осенней сессии парламента.