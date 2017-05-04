В Грузии хотят разрешить двойное гражданство
4 мая 2017 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Гражданство Грузии, согласно новым конституционным изменениям, не будут теряться при получении гражданства другой страны.
В проекте конституционных изменений учли инициативу депутата Саломэ Зурабишвили, и в случае получения гражданства другой страны, автоматически не будет теряться гражданство Грузии. В проекте уже нет оговорки, что гражданин Грузии не может в то же время быть гражданином другой страны.
«Закон установит, какую надо будет пройти процедуру, чтобы сохранить статус-кво. Будет регуляция. Когда у страны есть большая диаспора, важно сохранить с ней правовые связи»- пояснил заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили, передает jnews.ge.
Проект уже переслали Венецианской комиссии. Вскоре начнется месячное всеобщее рассмотрение. Ожидается, что изменения утвердят на осенней сессии парламента.
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