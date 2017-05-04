Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании в Сирии зон безопасности

PanARMENIAN.Net - Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии на пленарном заседании встречи «Астана-4».

Документ подписан главами делегаций: со стороны России - спецпредставителем президента по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, со стороны Турции - заместителем министра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седатом Оналом, со стороны Ирана - заместителем министра иностранных дел по делам арабо-африканских стран Хосейном Джабери Ансари.

При этом два члена делегации сирийской вооруженной оппозиции демонстративно покинули пленарное заседание встречи «Астана-4», сообщает Интерфакс.

«Мы не принимаем участие Ирана в качестве страны-гаранта», - прокричал один из членов делегации оппозиции во время выступления главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова на заседании.

Глава делегации вооруженной оппозиции Мухаммед Аллуш на пленарное заседание не прибыл.

Ранее в Дамаске заявили о поддержке российской инициативы о создании зон деэскалации в Сирии. При этом сирийские власти подчеркивают приверженность договоренностям о прекращении огня в САР, достигнутым 30 декабря 2016 года при посредничестве России, Турции и Ирана.

Тема создания в Сирии зон деэскалации обсуждалась на состоявшихся 3 мая в Сочи переговорах лидеров РФ и Турции.

Как заявил по итогам переговоров президент РФ Владимир Путин, «создание зон безопасности должно привести к дальнейшему умиротворению и укреплению режима прекращения огня». Путин уточнил, что зоны деэскалации в Сирии будут предусматривать отсутствие там полетов авиации. По его словам, боевая авиация российских ВКС и сирийского правительства прекратит свои действия в зонах безопасности в случае прекращения там вооруженных действий.

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